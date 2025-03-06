Filede Türk derbisinde ilk maç Fenerbahçe’nin

VOLEYBOLDA CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Medicana, deplasmanda VakıfBank'ı 3-0 yendi. İlk sette 12-9 geriye düşen VakıfBank mola dönüşü de toparlanamadı ve sarı-lacivertliler 25-21 ile 1-0 öne geçti. Vakıf- Bank ikinci sete Markova'nın sayılarıyla başlasa da F.Bahçe, Ana Cristina ile etkili oldu. Ev sahibinin 20-19 önde girdiği son bölümde öne geçen konuk ekip 25-23 ile durumu 2-0 yaptı. Dengede geçen üçüncü setin son bölümünde yine öne geçen sarı-lacivertliler bu seti 29-27, maçı da 3-0 kazandı. Müsabakanın rövanşı 12 Mart Çarşamba günü F.Bahçe ev sahipliğinde Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.