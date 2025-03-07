Göztepe’ye Djalma şoku

Trendyol Süper Lig'de Avrupa hedefini zora sokan Göztepe, peş peşe yaşanan sakatlıklara yenisi eklendi. Son 5 maçtır galip gelemeyen İzmir temsilcisinde pazartesi günü oynanan Samsunspor sınavında sakatlanan Djalma Silva'nın durumu da ciddi çıktı. Çapraz bağlarının koptuğu ifade edilen Djalma'nın yaklaşık 8-9 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Bu sezon sarı-kırmızılı formayı 25 kez sırtına geçiren Djalma, 2 gol atarken 1'de asist yaparak sol tarafın sigortası konumunda bulunuyordu. Gelecek sezonun başını kaçırma ihtimali olan Djalma'nın tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

SAKATLIK KABUSU SÜRÜYOR

Göz-Göz aynı sezon içinde dördüncü kez önemli bir futbolcusunu ciddi sakatlıklara kurban verdi. Sezon başında Kubilay, ayak bileği bağlarının koparken, ilk 4 maçta oynadıktan sonra ameliyat olan golcü 5 aydan uzun süre sahalardan uzak kalıp şubat ayında takıma dönebildi. Orta Afrikalı merkez orta saha oyuncusu Isaac Solet, Beşiktaş deplasmanında çapraz bağlarının kopmasıyla sezonu kapatmıştı. Solet'in ardından Chelsea'den yıldız transfer olarak kiralanan Fildişi Sahilli golcü Fofana, Adana Demir maçında yine çapraz bağlarından sakatlık yaşadı. Ara transfer döneminde takıma katılan golcü Emersonn, yalnız 2 lig maçında forma giydikten sonra bileğinden sakatlanıp 1 aydan uzun süredir sahalara dönemedi.