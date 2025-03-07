Horoz zor virajda

3. Lig 4. Grup'ta son haftalarda aldığı sonuçlara rağmen bir türlü düşme hattından çıkamayan Denizlispor'u zorlu bir periyot bekliyor. Yeşil-siyahlılar, üst üste üç maçını da Play-Off ve şampiyonluk mücadelesi veren rakiplere karşı oynayacak. Denizli ekibi zorlu süreçteki ilk sınavını bu hafta sonu evinde 7. sıradaki Kırıkkale önünde verecek. Yeşilsiyahlılar, Play-Off hattının hemen altında yer alan rakibiyle oynadıktan sonra 6. sıradaki Zonguldak'a konuk olacak. Horoz, daha sonra ise 3. basamakta zirve savaşı veren Sebat Gençlik ile yine sahasında karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlıların güçlü rakipleri önünde alacağı puanlar kaderini belirleyecek. Son üç maçtan 5 puan çıkaran Denizli, 12 puanla 15. sırada yer alıyor.