Büyük Altay’a can suyu oldu

2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, özel olarak tasarlanan 111'inci Yıl Anı Forması satışlarından şimdiye kadar 1 milyon 250 bin TL'lik gelir elde etti. Mali sıkıntılarla boğuşan siyahbeyazlı kulüpte kaptan Özgür Özkaya, sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Ceyhun Gülselam ve Altyapı Başkanı Cemil Has tarafından tasarlanıp 50 bin TL'den satışa sunulan 111 adet formanın 25'inin alıcı bulduğu bildirildi.

ACİL İHTİYAÇLARA KULLANILACAK

Özel tasarımlı formanın ön kısmında Mustafa Kemal Atatürk ile Hasan Tahsin, Mustafa Necati, Fahrettin Altay ve Vasıf Çınar'ın fotoğrafları konuldu. Formanın arkasında ise "Kuvayi Milliye'nin Kulübü Büyük Altay" ile "Altay 35" yazıları yer aldı. Eski Yüksek Divan Kurulu Başkanı Ahmet Çoker, sosyal medya hesabından formayı alanları açıklarken, elde edilen gelirin kulübün acil ihtiyaçlarını karşılamak için kullanıldığı bildirildi.