Göztepe’de gurbet kabusu

TrendyoL Süper Lig'de Avrupa hedefine ulaşmak isteyen Göztepe, gurbette son 5 sezonun en kötü günlerini geçiriyor. Sarı-kırmızılı ekip, bu sene ligde dış sahada çıktığı 12 maçta yalnızca 1 galibiyet elde ederken, 4 beraberlik ile hanesine sadece 7 puan yazdırabildi. Bu anlamda 19 takım arasında en başarısız 6. takım olan Göz-Göz, 7 mağlubiyet ile adeta dibe çakıldı. İzmir temsilcisi, en son buna benzer bir tabloyu 2018- 19 sezonunda yaşarken, yine Süper Lig'de deplasmanda çıktığı 12 karşılaşmada 2 galibiyet, 10 mağlubiyet ile yalnızca 6 puan toplayabilmişti.

SİVAS'TA ZİNCİR KIRACAK

Yarın Sivasspor ile deplasmanda kozlarını paylaşacak İzmir temsilcisi, bu kötü gidişe 'dur' demek istiyor. Son 5 senenin en kötü dış saha performansını sergileyen İzmir ekibi, bu kötü istatistiği tersine çevirerek son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmeyi hedefliyor. Ligin bitişine 12 hafta kala önünde 6 dış saha maçı kalan Göztepe, Sivas maçının ardından Trabzonspor, Konyaspor, Adana Demirspor, Ç.Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında evinden uzakta 3 puan kovalayacak. Teknik direktör Stanimir Stoilov'un bu tabloyu düzeltmek için oyuncularla birebir görüştüğü ve özel çalışmalar yaptığı gelen bilgiler arasında.

KUPA AVCISI STOİLOV

Göztepe'nin teknik patronu Stanimir Stoilov, ligde F.Bahçe'nin ünlü çalıştırıcısı Jose Mourinho'dan sonra en çok kupa kazanan ikinci teknik direktör konumunda. Porto, R.Madrid, Chelsea, Inter, Mancester United, Roma gibi kulüpleri çalıştıran Mourinho, kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi, 2 UEFA Avrupa Ligi, 1 UEFA Konferans Ligi, 3 İngiltere Premier Ligi, 2 İtalya Serie A şampiyonluğu olmak üzere toplam 26 kupa kaldırdı. Stoilov ise 4 Kazakistan Ligi, 2 Bulgaristan Ligi, 4 Bulgaristan Kupası, 2 Bulgaristan Süper Kupası, 1 de Kazakistan Süper Kupası kazandı. Stoilov, Göztepe'deki ilk sezonunda ise takımı 1. Lig'e çıkararak kupa sayısını 14'e çıkardı.