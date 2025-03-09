Bodrum FK şahlandı

SÜPER Lig'de 27'nci haftanın açılış maçında konuk ettiği Kasımpaşa'yı Fredy'nin golüyle 1-0 mağlup eden Bodrum FK, kümede kalma yolunda önemli bir adım daha atarak namağlup serisini sürdürdü. Portekizli teknik adam Jose Morais önderliğinde çıktığı 5 maçta kalesini gole kapatıp 3 galibiyet, 2 beraberlik alarak 11 puan toplayan yeşil-beyazlılar, ligde 27 puana ulaşarak çıkış yakaladı. Bu periyotta Başakşehir (D), Hatayspor ve Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla yenip, Göztepe ve Adana Demirspor'la 0-0 berabere kalan Bodrum temsilcisi kurtuluş ateşini yaktı. Yeşilbeyazlılarda teknik direktör Morais, Bardhi'nin yerine genç Ege'ye forma verdi. Ege attıkları golün asistini yaparak alkış topladı.

MORAİS OYUNCULARINI KUTLADI

Önümüzdeki hafta Ç.Rizespor'a konuk olacak Bodrum ekibinde Teknik Direktör Jose Morais zor bir galibiyet aldıklarını söyledi. Portekizli teknik adam, oyuncularını kutlarken, "Organizasyona bağlı kalarak o küçük detayları da maç içinde halletmemiz gerekti. Oyuncularım verdiğim görevi sonuna kadar yaptılar. Öne geçtikten sonra maçın son dakikalarında biraz daha defansa çekilmek zorunda kaldık. Bu durum bizi biraz zorlasa da sonucu almasını bildik. Taraftarlarımız takımımızın sonuna kadar yanında oldular. Taraftarların bazen oyuncuları eleştirmesi söz konusu olabiliyor ama şunu da görmek lazım takım olarak mücadelemizi sürdürüyoruz, yolun sonuna kadar da bütün oyuncularımla mücadeleye devam edeceğiz" dedi.