Felix bombası

Galatasaray bir yandan şampiyonluk mücadelesi verirken, bir yandan da gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına start verdi. Sezon sonunda köklü bir değişime hazırlanan sarı-kırmızılılar için her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Takımdan bir çok ismin ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, bunların başında ise kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen geliyor. Osimhen'in takımda tutmak için tüm şartları zorlayan Galatasaray, her ihtimale karşı alternatif ismi de belirledi. Sarı-kırmızılıların Osimhen'in ayrılması durumunda Joao Felix'i getireceği iddia edildi.

FORMA ŞANSI BULAMIYOR

Şu an da kiralık olarak Milan forması giyen Portekizli futbolcu, sezon sonunda Chelsea'ye geri dönecek. Ancak İngiliz ekibi, yıldız futbolcuyu kadrosunda düşünmüyor. Sarı-kırmızılıların da devreye girerek oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak istediği gelen bilgiler arasında. Son dönemde eski formunu kaybeden Felix'in de yeniden çıkışa geçebileceği ve devamlı forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Yıldız futbolcu, bu sezon Milan'da sekiz maçın altısında ilk 11'de forma giyerken 1 gol kaydetti.

ASLAN GURBETTE ÇIKIŞ ARIYOR

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında bugün Corendon Alanyaspor'a konuk olacak. Gain Park Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek. Süper Lig'de çıktığı 25 müsabakada 20 galibiyet, 5 beraberlik alan sarı-kırmızılı ekip, yoluna namağlup devam ediyor. Geride kalan bölümde 65 puan toplayan Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider girdi. Corendon Alanyaspor ise ligde 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 31 puan elde etti. Akdeniz ekibi, 27. hafta öncesinde 12. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekipte iki futbolcu sakatlığından dolayı Alanyaspor'a karşı süre alamayacak. Cim-Bom'da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor maçının kamp kadrosunda yer almayan Ismail Jakobs ile Mauro Icardi, bugünkü mücadelede forma giyemeyecek. Galatasaray, çıktığı son 4 resmi müsabakanın hepsinden beraberlikle ayrıldı.

ÖZBEK'TEN YANIT GELDİ

Galatasaray'ın eski yöneticisi Erden Timur'un, sarı kırmızılı takımın Fenerbahçe ile oynayacağı derbi öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde futbolcularla görüşmek istediği ancak yönetim tarafından izin verilmediği iddialarına Başkan Dursun Özbek'ten yanıt geldi. Başkan Dursun Özbek konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Florya bizim mabedimizdir. Yönetim kurulu üyelerinin dışında Florya'ya gitmek isteyenlerin izin alması gerekir. Bu izni de ancak ben veririm. Erden Timur, beni aramadı ve izin istemedi."

295 MAÇTA 93 GOL

Kariyerine Benfica'da başlayan Joao Felix, sırasıyla Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona ve Milan formalarını giydi. 25 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 295 müsabakaya çıktı. Portekizli hücum oyuncusu bu karşılaşmalarda 93 kez rakip ağları sarsarken, takım arkadaşlarına da 32 kez gol pası verdi. Felix, biri Atletico Madrid'de biri de Chelsea'de olmak üzere iki kez kırmızı kart gördü.