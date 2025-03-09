Hakeme kırmızı karta 75 gün ceza

Denizli'de maç esnasında hakeme kırmızı kart gösterip gündem olan Tavas Birlikspor yöneticisi Bekir Karayürek'e 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Silindiği üzere Denizli Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta, geçtiğimiz hafta sonu Tavas İlçe Stadı'nda oynanan Tavas Birlikspor-Çalıköyspor maçının 44.dakikasında itirazı nedeniyle, maçın hakemi Eşref Kurban'ın kendisini kırmızı kartla oyundan atmasına tepki gösterip hakeme kırmızı gösteren yönetici Bekir Karayürek'e İl Disiplin Kurulu'na zevk edilmişti. Kurul Futbol Disiplin Talimatının 41.maddesi gereği, 75 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

KARAYÜREK'TEN AÇIKLAMA

Tavas Birlikspor yönetcisi Bekir Karayürek kendisine verilen ceza ile ilgili olarak, "Futbolcu veya teknik heyetten biri kırmızı kart gördüğünde, kart gördüğü kategoride cezasını tamamlıyor, yöneticilerin cezası ise altyapı kategorilerinde de geçerli. Sporu sevdiğimiz için 10 yıldır Tavas Birlikspor'un yükü benim omuzlarımda. Süper Amatör Küme de sezon bu hafta sonu biteceği için sıkıntı yok. Üzüldüğüm nokta, altyapı maçlarında sahaya çıkamayacak olmam. U15 ve U16 karşılaşmaları yakında başlayacak" dedi. U17 takımının dün Şemiklerspor ile oynadığı maçta cezalı olan Karayürek, U18 takımının bugünkü Değirmenönüspor ile yapacağı mücadeleye de çıkamayacak.