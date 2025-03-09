Karşıyaka yine kayıp

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde zor günler geçiren Karşıyaka, dün Galatasaray'a konuk oldu. Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk çeyreğinde dış şutlarla etkili olan ev sahibi farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 20-9. Son bölümde potasını iyi savunan Karşıyaka farkı biraz eritti ve bu periyot 20-15 sona erdi. 2. çeyrekte Kaf-Kaf rakibiyle başa baş mücadele etti. Blumbergs ve Cummings'e Karşıyaka Gallinat ve Muhsin ile cevap verdi. İlk yarı 49-41 bitti.

MAÇA TUTUNAMADILAR

İkinci yarıda kadro derinliğini iyi kullanan ev sahibi ekip farkı açtı. Üçüncü çeyrek 70-58 sona erdi. Son çeyreğin başında pota altında 2 sayılık bir basket bulan Kaf-Kaf, ardından 13-2'lik bir seriyle bir anda 83-62 geriye düştü. Son bölümde İzmir ekibi farkı eritemedi ve maç 101-80 sona erdi. Bu sonuçla Karşıyaka 28 puanla 9. sırada kalırken, Galatasaray ise 32 puanla 5. sıraya yükseldi.