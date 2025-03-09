Manisa FK kaçamadı

Trendyol 1. Lig'de üst üste aldığı kötü sonuçlarla düşme hattına gerileyen Manisa FK, 29. haftada Esenler Erokspor'a konuk oldu. Ege temsilcisi 23. dakikada öne geçti. Ani gelişen atakta sağ kanatta rakibinden çok iyi sıyrılan Demba Diallo'nun yerden pasında Mamadou Cissokho'nun plasesi ağlara gitti: 0-1. 39'da Oğuz'un soldan kullandığı köşe vuruşunda Cissokho'non ön direkte yaptığı kafa vuruşu üstten auta çıktı. 44'te ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Furkan'ın sağdan ortasına penaltı noktası yakınında iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

SAVUNMAYI GEÇEMEDİLER

59'da Manisa atağında ceza sahasında yaşanan karambolde savunma son anda topu kornere attı. 62'de Diallo'nun kale çizgisine inip yaptığı ortada Muhammed'in volesi yandan auta çıktı. 68'de Cissokho'nun şutunu kaleci Ekrem kurtardı. 88'de Esenler atağında ceza sahasında topla buluşan Kayode'ye savunma şut şansı vermedi. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve maç 1-1 sona erdi.