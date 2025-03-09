Trabzon evinde yıkıldı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırladı. 22. dakikada Hatayspor atağında Fernandes'in soldan ortasında altıpas çizgisi üzerindeki Görkem Sağlam'ın kafasının arkasıyla yaptığı vuruş köşeden filelere gitti: 0-1. 27'de Sikan'ın soldan şutunda top Kilama'nın eline çarpınca hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterse de VAR uyarısıyla pozisyonu izleyerek kararı iptal etti. 42'de Sikan'ın ortasında ceza alanı içinde Zubkov kafa vuruşunda kaleci Bekaj'dan dönen topu sol ayağıyla filelere gönderdi: 1-1.

YİNE PENALTI VAR'DAN DÖNDÜ

51'de Banza'nın ceza sahasında yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterse de yine VAR uyarısıyla pozisyonu izleyip kararı iptal etti. 65'te Massanga'nın Okay'dan sıyrılıp çektiği sert şut köşeden ağlarla buluştu: 1-2. 87'de Lundstram'ın ceza sahası içinden sert şutu üst direğe çarparak oyun alanının dışına çıktı. Maç 1-2 sona erdi.