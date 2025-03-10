Merkezefendi seriye bağladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde kümede kalma mücadelesi veren Ege temsilcisisi Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, deplasmanda ONVO Büyükçekmece'yi mağlup etti: 81-89. Geçen hafta sahasında Galatasaray'ı yenerek haftalar sonra galibiyet alan mavi-yeşilli Denizli temsilcisi, bu galibiyetle birlikte ikide iki yaptı ve kümede kalma yolunda umutlarını yeşertmesini bildi.

SON PERİYOTTA FARKI AÇTI

Müsabakaya iki takım da hücuma yönelik başladı. Savunma yapmayan iki takımın mücadelesinde ilk periyot 30-30, devre ise 53-53 beraberlikle sona erdi. Üçüncü çeyrekte de başa baş bir mücadele yaşandı. Merkezefendi son bölüme 66-65 önde girdi. Dördüncü periyotta aradaki farkı artırmayı başaran ve bir ara çift hanelere ulaşan Merkezefendi Belediyesi Basket parkeden 89-81 galip ayrıldı.