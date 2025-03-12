Arkas seriyi sürdürdü

SMS Grup Efeler Ligi'nde 23. haftada oynanması gereken ancak kötü hava şartları nedeniyle ertelenen karşılaşmada Arkas Spor, dün Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti. Üst üste altıncı galibiyetini alan İzmir temsilcisi, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk potasına girdi. Puanını 47'ye yükselten lacivert-beyazlılar, ligin son haftasında aynı puana sahip olduğu lig ikincisi Fenerbahçe'yi taraftarı önünde saha avantajını kapmak için ağırlayacak. Maça iyi başlayan İzmir ekibi, ilk seti 25-16 önde tamamladı: 1-0. İkinci sette de iyi oyunun sürdüren Arkas, 25-19'luk skorla durumu 2-0 yaptı. Üçüncü set nefesleri kesti. Bu seti de 26-24 alan Arkas maçı 3-0 kazandı.