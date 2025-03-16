Manisa nihayet

Trendyol Birinci Lig'de haftalardır kazanamayan Manisa FK, taraftarı önünde Pendikspor'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, evinde yedi maç sonra kazanırken, genelde de dört maç sonra üç puan alarak umutlandı. 21. dakikada Pendikspor atağında Topalli'nin pasıyla sağ çaprazda savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası içerisinde topla buluşan Eze'nin şutunda top yan ağlarda kaldı. 24'te Fofana'nın sol kanat son çizgiden içeriye ortaladığı topa arka direkte iyi yükselen Minchev'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

ALPEREN GEÇİT VERMEDİ

58'de Topalli'nin sağ kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Hasan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla direğin üstünden dışarıya çıktı. 67'de sol kanatta Del Valle'nin ortaladığı meşin yuvarlağı, Topalli kafayla Eze'nin önüne indirdi. Altıpas içerisinde oluşan karambolde son anda kaleci Alperen topu güçlükle kontrol etti. 74'te Manisa FK atağında sol kanattan hızla ceza sahası içerisine giren Fofana'nın yerden içeriye çıkardığı topu penaltı noktası önünde kontrol eden Minchev'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-0. Maç 2-0 sona erdi.

HASRETİ BİTİRDİ

Manisa FK, sahasında Pendikspor'u mağlup ederek galibiyet hasretine son verdi. Ligde Yeni Malatyaspor'u 6-0 mağlup ettikten sonra sırasıyla Boluspor, Gençlerbirliği ve Iğdır FK'ya yenilip, Esenler Erokspor ile berabere kalan siyah-beyazlılar, dört maç sonra kazanarak kendine geldi. Manisa temsilcisi, ayrıca taraftarı önünde 6 karşılaşma sonra kazandı. Siyah-beyazlılar bu süreçte de sahasında beş mağlubiyet ve bir beraberlik aldı.

DİALLO YERİNE FOFANA OYNADI

Manisa Futbol Kulübü Teknik Direktörü Taner Taşkın, ligde son oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları Esenler Erokspor müsabakasının ilk 11'ne göre kadroda tek değişiklik yaparak tıkımını sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, Erokspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Demba Diallo'nun yerine ilk 11'de Moryke Fofana'ya görev verdi. Siyah-beyazlılarda Diallo dışında eksik yoktu.