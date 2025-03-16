Trabzon kendine geldi

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir'i 3-0'lık net bir skorla geçti. 4. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Sağ taraftan ceza sahası içinde çizgiye inen Crespo'nun pasında ön direkte Piatek topla buluştu. Piatek'in pasında topu alan Deniz Türüç'ün sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 7. dakikada sağ taraftan çizgiye inen Pedro Malheiro'nun ön direğe çevirdiği topa Simon Banza'nın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

SKORU MENDY BELİRLEDİ

62. dakikada sol taraftan Edin Visca, pasını ceza yayı içindeki Banza'ya aktardı. Banza'nın bekletmeden pasında topu alan Ozan Tufan ceza sahası içi sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2. 87. dakikada Opoku'nun geri pasında topu kapan Zubkov, sağ taraftan topu ceza sahası içine çevirdi. Burada topla buluşan Cham'ın bekletmeden pasında Mendy, kale önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve skoru belirledi: 0-3.