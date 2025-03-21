Manisa’nın demirbaşı Alperen

TRENDYOL 1. Lig'de teknik direktör Taner Taşkın'ın görev gelmesiyle son 2 maçta 4 puan toplayarak kümede kalma yolunda umutlarını yeşerten Manisa FK, kalecisi Alperen Uysal'dan vazgeçmiyor. Ligde geride kalan 30 maçın 29'unda kalede yer alan deneyimli file bekçisi, takımının en çok süre alan oyuncusu oldu.

İLK SIRAYI ALMAYI BAŞARDI

Ege ekibini çalıştıran 3 hoca Çağdaş Çavuş, Hakan Şapçı ve Taner Taşkın'ın vazgeçilmezi olan tecrübeli eldiven ligde sadece sezonun ilk maçı olan İstanbulspor karşılaşmasında görev almadı. Manisa temsilcisinin en çok forma giyen 2. oyuncusu 27 kez 11'de görev alan orta saha Oğuz Gürbulak oldu. Oğuz'u, 25 maçla Mamadou Cissokho, 24 karşılaşmayla Dani Ramirez ve 23 müsabakayla Bartu Göçmen takip etti. Milli takım arasında çalışmalarına kendi tesislerinde devam eden siyah-beyazlıların bu dönemde bir hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi. Teknik Direktör Taner Taşkın'ın, özellikle aksayan savunma hattını toparlamak için defansif taktik çalışmalarına ağırlık verdiği kaydedildi.