Arkas Spor, Rize’ye kupa hedefiyle gidiyor

İzmir'i Efeler Ligi'nde temsil eden Arkas Spor, bu yıl Rize'de oynanacak 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley 'Dörtlü Final'inde Fenerbahçe Medicana'nın rakibi oluyor. Mavi-beyazlı ekip, rakibiyle 24 Mart Pazartesi günü Rize Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.30'da karşılaşacak ve mücadeleyi TRT Spor canlı ekrana getirecek. Karşılşama öncesi finalleri değerlendiren Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Kupayı İzmir'e getirmek hedefindeyiz. Fenerbahçe Medicana'yı yenerek Halkbank-İstanbul Gençlik Spor galibiyle finalde karşılaşmak öncelikle amacımız olacak. Ekibimize başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. Arkas Spor'un finale yükselmesi halinde rakibiyle 25 Mart Salı günü saat 15.00'te karşılaşacak.