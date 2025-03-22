Değerine değer kattı

Süper Lig'de Avrupa kupalarını hedefleyen, ancak son haftalarda aldığı sonuçlarla alt sıralara gerileyen Göztepe'de buna rağmen yıldız isimler değerlerine değer kattı. İzmir ekibinde Romulo Cardoso en çok sıçrama yapan isim olarak dikkatleri üzerine çekti. 23 yaşındaki Sambacı, 3.7 milyon Euro olan değerini 7 milyon Euro'ya kadar çıkardı. Sarı-kırmızılılarda uzun bir sakatlık dönemi geçiren yıldız futbolcu, Eyüpspor maçıyla birlikte 11'e dönmüş ve penaltıdan bir gol kaydetmişti. Romulo dışında takımda kiralık olarak forma giyen ve son dönemde özellikle Romulo'nun olmadığı dönemde adından söz ettiren Juan Silva değerini 1.9 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya çıkardı.

DENNİS'DEN MÜTHİŞ ÇIKIŞ

Yine kiralık isimlerden olan Japon oyun kurucu Kuryu Matsuki 2 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya yükseldi. Defans oyuncularından ve teknik direktör Stanimir Stoilov'un en güvendiği isimlerden olan Malcom Bokele'nin güncel piyasa değeri 2.1 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya yükselirken, en çok yükseliş gösteren isimlerden olan altyapı çıkışlı Anthony Dennis ise 1.3 milyon Euro'dan 2 milyon Euro'ya çıktı. Savunmanın değişilmez ismi olan tecrübeli futbolcu Heliton'un ise 850 bin Euro'dan 950 bin Euro'ya yükseldi.

Juan Silva

Anthony Dennis

Kuryu Matsuki

ROMULO ŞOV YAPIYOR

Göztepe'nin Brezilyalı yıldızı Romulo Cardoso, attığı gollerle takımına hayat veriyor. Bu sezon 22 maçta 11 gol ve 8 asistle oynayan 23 yaşındaki futbolcu, Trabzonspor maçında takımının en önemli gol silahı olacak.

LİSTENİN BAŞINDA YUSUF AKÇİÇEK VAR

Fenerbahçe'nin genç savunmacısı Yusuf Akçiçek, Süper Lig'deki piyasa değerini en çok artıran futbolcu oldu. Sezon başlangıcında Jose Mourinho'nun tercihiyle kadroda yer alan 19 yaşındaki stoper, sahadaki performansıyla değerini tam 35 kat artırarak kayda değer bir çıkış sergiledi. Akçiçek'in piyasa değeri 150 bin Euro'dan 5,5 milyon Euro'ya yükseldi. Yüzde 3566,7'lik bir değer artışı ile kariyerindeki en büyük sıçramayı gerçekleştiren genç yetenek, bu başarısıyla Osimhen, Barış Alper ve Yunus Akgün gibi oyuncuları geride bıraktı.