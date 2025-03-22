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Fredy kabus oldu

Süper Lig’de son haftalarda yakaladığı çıkışla ateş hattından kurtulan Bodrum FK’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Fredy, yeşil-beyazlılardan sonra ülkesi Angola’ya hayat verdi.

LEVENT ARIÖZ

Giriş Tarihi: Gazete

Fredy kabus oldu

Ligde son 2 maçta 2 kez ağları havalandırıp Sipay Bodrum FK'ya 6 puan kazandıran baş faktörlerden olan Fredy. ülkesinin milli takımında da frikikten harika bir gole imza attı. 34 yaşındaki Angolalı oyuncu, ülkesinin Libya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada, takımı 1-0 geride iken 90. dakikadan attığı serbest vuruş golüyle Afrika ülkesinin kahramanı oldu. 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden Angola adına çok kritik 1 puanın alınmasında büyük payı olan deneyimli orta saha oyuncusu, 25 Mart'ta Yeşil Burun ile oynanacak müsabakada da takımının en önemli kozlarından biri olacak.

SON KARAR BEKLENİYOR

Fredy, 25 Mart'ta Angola forması giydikten 3 gün sonra Bodrum'da Fenerbahçe karşısına çıkacak. Sarı-lacivertliler bilindiği üzere Afrika Kupası elemelerinde oynayan oyuncuları En Nesyri ve Amrabat'ın Bodrum FK maçına yorgun çıkacaklarını düşünüp, Türkiye Futbol Federasyonu'na karşılaşmanın ertelenmesi için başvurmuştu. Nihai kararın önümüzdeki günlerde verilmesi bekleniyor.

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