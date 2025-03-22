Herkes gitti o kaldı

Demba Diallo, Manisa FK'da 12 teknik adam eskitti. Siyah-beyazlıların en eski futbolcusu olan ve 2021-22 sezonundan bu yana Ege ekibinin formasını giyen Diallo, 4 sezonda 12 farklı teknik adamla çalıştı. Malili kanat oyuncusu ilk geldiği sezon, teknik direktörlük koltuğuna Serkan Özbalta, Naci Şensoy ve Turgay Altay oturdu. Siyah-beyazlılar ligi 9. sırada tamamladı. Diallo o sezon 31 resmi karşılaşmada 2 gol attı. Ege ekibi 2022-23 dönemine Levent Eriş ile başladı, ardından sezon Yalçın Koşukavak ile tamamlandı. Manisa FK, 2022- 23'ü Play-Off hattının 1 basamak altında 8. sırada tamamladı. Diallo ise o sezon 33 resmi karşılaşmada 1 kez ağları sarstı. 2023-24'te ise genç futbolcunun teknik direktörleri Osman Zeki Korkmaz, Osman Özköylü, Mustafa Dalcı ve Levent Devrim oldu ve siyah-beyazlılar ligi 12. bitirdi.

BU SEZON 2 GOLÜ VAR

Diallo geçen sezon 34 müsabakada 2 kez ağları havalandırdı. Bu sezon ise Çağdaş Çavuş ve Hakan Şapçı'nın ardından dümene Taner Taşkın geçti. Ligin bitimine 5 maç kala kurtuluş barajının 1 puan gerisinde yer alan Manisa FK, Diallo'nun da katkısıyla kümede kalmak istiyor. Malili oyuncu 28 karşılaşmada 2 gol, 4 asist yaparken, kalan haftalarda da skor katkısını sürdürmek istiyor.