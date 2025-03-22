Horoz’a maaş dopingi

Denizlispor yönetimi futbolcular ile çalışanların alacaklarını ödemeye devam ediyor. Futbolculara birer maaş yatıran yönetim, çalışanlara da ödeme gerçekleştirdi. Sponsor ve nakdi kaynak arayışlarını sürdüren Erhan Ergil başkanlığındaki yönetim, elde edilen geliri çalışanlara ve futbolculara dağıtıyor. İmkansızlıklar içinde mücadele ettiklerini anlatan Ergil, "Kırıkkale maçı öncesi futbolculara birer maaş yatırdık. Çalışanlara bayram önü bir nebze yardımcı olmak için birer maaş yatırdık. Bu iki ödeme yaklaşık 1 milyon 200 bin civarında" dedi.

'SAHİP ÇIKANI DESTEKLERİM'

Ödemelerin yanında her hafta oynanan maç masrafları ve genel işleyişleri de kıt kanaat sağladıklarını aktaran Ergil, "Bunlar elbet yetmez. Çocuklarımızın ve emekçilerimizin hala alacakları var. Birer maaş ve primleri duruyor. İmkanlar ancak buna yetiyor. Bize hiçbir şey yapmıyormuş muamelesi yapanlara sesleniyorum. Ne yapalım? Kaçalım mı? Ben kongreye kadar bir yere gitmiyorum. Kongrede Denizlispor'a sahip çıkanı desteklerim" ifadelerini kullandı.