Aliağa Petkimspor sahasında mağlup

Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda aldığı istikrarsız sonuçlarla Play-Off hattından uzaklaşarak küme düşme hattı iile arasında 2 galibiyet fark kalan Aliağa Petkimspor, 22. hafta mücadelesinde evinde Tofaş'ı konuk etti. Enka Spor Salonu'ndaki maç dengeli başladı. İki ekip de hızlı hücumlarda sayılar buldu. Bursa ekibi öne geçse de Petkim farkı kapattı ve ilk çeyrek 24-25 sona erdi.

ÇABALAR YETERLİ OLMADI

İkinci çeyreğe Aliağa Van Beck ve Echenique'nin sayılarıyla başlayıp 5 sayı fark yapsa da Tofaş 14-0'lık seriyle öne geçip farkı açtı ve devreye 44-52 önde gitti. Üçüncü çeyrekte Petkim farkı 4'e kadar indirdi ancak Tofaş toparlandı ve son çeyreğe 65-75'lik skorla gidildi. 4. periyotta Tyree'nin sayılarıyla Aliağa maça ortak olmaya çalıştı ancak Perez'i durduramadı ve maçı 88-95 kaybetti.