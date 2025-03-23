Aliağa tek attı, 3 aldı

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off hattında yer alan Aliağa FK taraftarı önünde ağırladığı en yakın takipçisi Çorluspor 1967'yi 1-0 yenmeyi başardı. Namağlup ünvanına sahip İzmir temsilcisi mücadelenin ilk yarısında yakaladığı fırsatları gole çeviremedi ve soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi. Mücadele uzun bir süre golsüz beraberlikle devam ederken, 88. dakikada sahneye Oktay Kancı çıktı ve takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Oktay'ın kaydettiği bu gol aynı zamanda kritik randevunun skorunu da belirledi. Bu sonuçla İzmir temsilcisi en yakın takipçisiyle puan farkını 4'e yükseltti. Aliağa FK gelecek hafta deplasmanda liderlik koltuğunda oturan 52 Orduspor FK'ya konuk olacak.