Bodrum’da Tunahan döndü

Trendyol Süper Lig'de son haftalarda yakaladığı çıkış ile ateş hattından sıyrılan Bodrum FK'da Tunahan Akpınar sevinci yaşanıyor. Sezon başında fibula kemiği kırılan 23 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Tunahan, yaklaşık 6 aydır yeşilbeyazlı formayı sırtına geçiremedi. Sahalardan uzun bir süre uzak kalan Tunahan'ın büyük ölçüde iyileştiği ve takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi. Sakatlığı nedeniyle geleceği belirsizliğini koruyan Tunahan'ı teknik direktör Jose Morais'in takımda görmek istediği ve form yakalaması halinde gelecek haftalarda oynatabileceği gelen bilgiler arasında.

HACETTEPE'DE YETİŞTİ

Profesyonel kariyerine Hacettepe 1945'te başlayan Tunahan, burada geçirdiği 5 sezonun ardından yeşil-beyazlı kurmayların radarına girmiş ve Bodrum FK'ya transfer olmuştu. Merkez orta sahanın yanı sıra ön libero ve on numara mevkilerinde de oynayabilen genç oyuncunu, geleceğin yıldız oyuncuları arasında gösteriliyor.