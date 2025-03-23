Sezon başında sürpriz bir şekilde Galatasaray'a kiralık olarak gelen Victor Osimhen için Aslan kesenin ağzını açtı. Bu sezon gösterdiği performansla parmak ısırtan Nijeryalı golcü 75 milyon Euro'luk bonservis ücretine rağmen, başta G.Saray olmak üzere Avrupa devlerini peşine taktı. Juventus, Barcelona, Liverpool, Arsenal, Chelsea ve Manchester United gibi Avrupa devlerinin listesinde yer alan Nijeryalı yıldız golcü oyuncu için Galatasaray'ın bir adım öne çıktığı vurgulandı. İtalyan basınında çıkan haberlere göre; bonservisi Napoli'de olan Osimhen için sarı-kırmızılılar, 65 milyon Euro'luk bir teklif sundu.

ARADA 10 MİLYON EURO FARK KALDI

Calciomercato'da yer alan haberde: "Osimhen ile ilgilenen çok sayıda takım var. Bunlardan ilki, ocak ayında forvet için 65 milyon Euro teklif sunarak İtalya ekibi Napoli'yi ikna etmeye çalışan Galatasaray'ın kendisi" ifadeleriyle G.Saray yönetiminin ara dönemde sunduğu çılgın teklif paylaşıldı. Juventus ve Manchester United'ın temaslarda bulunduğu fakat Cim- Bom'un, oyuncunun gönlünü kazanmasıyla avantajı aldığı vurgulandı. Galatasaray'ın Osimhen'den gelecek sezon için 'evet' yanıtını alması sonrası 65 milyon Euro'luk teklifinin üzerine çıkabileceği ifade edildi. Sarı-kırmızılılar, Muslera'nın yerine kaleye geçecek isim için ise 5 aday belirledi. Yönetimin listesinde, Liverpool'dan Alisson Becker, Fiorentina'dan De Gea, Chelsea'den Kepa Arrizabalaga, Trabzon'dan Uğurcan ve Eyüp'ten Berke yer alıyor.

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Sezon başında Galatasaray'a transferiyle bomba etkisi yapan Osimhen kısa zamanda kalitesini kanıtladı. Yıldız futbolcu, tüm kulvarlarda 30 kez sarı-kırmızılı formayı terletirken ligde 20, Avrupa'da da 6 gol atarak toplam 26 kez fileleri havalandırdı. Nijeryalı futbolcu ayrıca 5 de asist üretti.

DAVİNSON'DAN İYİ HABER GELDİ

Güney Amerika Dünya Kupası Elemeleri'nde ülkesi Kolombiya'nın Brezilya'ya 2-1 yenildiği maçta kaleci Alisson Becker ile çarpıştıktan sonra sedyeyle kenara gelen Davinson Sanchez, sarı-kırmızılıları korkutmuştu. Deneyimli stoperin sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Kolombiya Milli Takımı Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, "Bir baş dönmesi yaşadı ve bu yüzden doktorumuz önlem olarak oyundan çıkması gerektiğini söyledi ama durumu iyi" dedi.