Fenerbahçe zorlu virajda

Ligde Samsun beraberliği sonrası ezeli rakibi Galatasaray ile maç eksiği ile aradaki puan farkı 9'a çıkan Fenerbahçe'yi zorlu bir süreç bekliyor. Milli ara dönüşü sarı-lacivertliler ilk önce Bodrum FK deplasmanına gidecek. Ardından Galatasaray'ı Türkiye Kupası çeyrek finalinde ağırlayacak. Sonrasında da lig maratonunda Trabzonspor'la kozlarını paylaşacak. Çıkışa geçen Bodrum FK son 6 maçtır gol dahi yemiyor. Son dönemde ise ezeli rakibi Galatasaray'a karşı içeride hiç galibiyet yok. Trabzonspor ise yeni teknik patronu Fatih Tekke ile toparlanma sürecinde. Kanarya, her şeye rağmen bu üç maçını da kazanıp yeniden şampiyonluk ateşini yakmak istiyor. Dünya Kupası Elemeleri H Grubu'nda Bosna Hersek forması ile Romanya karşısına çıkan Edin Dzeko, burnundan sakatlık yaşayarak oyundan çıktı. Dzeko'nun burnunda kırık tespit edildi.