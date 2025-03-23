Horoz direnemedi

Üçüncü Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Denizlispor, evinde ağırladığı lider Sebat Gençlikspor'a yenilmekten kurtulamadı: 1-2. Maçın 27. dakikasında Veysel'in kornerinde Samet topu kafa ile indirdi. Ramazan, altı pas önünde ağları havalandırdı: 0-1. Denizlispor 37'de eşitliği sağladı. Gökhan'ın ara pasında Alaattin, rakibini çalımlayıp şık bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlarla buluşturdu: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

BASKIYI DURDURAMADI

75'te soldan topla hareketlenen Mehmet Ali'nin pasında Oktay'ın şutu çerçeveyi bulmadı. 79'da Veysel'in sağdan ortasında kale sahası içinde topla buluşan golcü Samet kafa ile takımını öne geçirdi ve maçın skorunu belirledi: 1-2.