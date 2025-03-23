Menemen son nefeste

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK, 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Ankara Demirspor'la 2-2 berabere kaldı. Oynadığı son 6 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi mücadeleye umduğu gibi başlayamadı ve yediği şok gollerle maça adeta yenik başladı. Sarı-lacivertliler 4. dakikada Atakan Dama, 7. dakikada ise Mert Aktaş'ın kaydettiği gollerle 2-0 yenik duruma düştü. 31. dakikada sahneye Seçim Can Koç çıktı ve farkı bire indirdi: 1-2. Mücadelede ilk yarı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

KAPTAN MAZLUM SAHNEYE ÇIKTI

İzmir temsilcisi ikinci yarıda uzun bir süre yakaladığı fırsatları gole çevirmekte zorlandı. Ancak 90+8. dakikada kaptan Mazlum Demir sahneye çıktı ve takımına 1 puanı getiren golü kaydetti: 2-2. Bu sonuçla İzmir temsilcisi yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı. Menemen FK puanını 52'ye yükseltirken Play-Off hattındaki yerini de sağlamlaştırdı.