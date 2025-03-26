Eleştirilen kaleci şimdi maç kurtarıyor

Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Denizlispor'da sezonun ilk yarısında görev alan kaleci Ertuğrul Bağ'ın ardından eldivenleri eline geçiren, ancak sonrasında yenilen goller sonrası sürekli eleştirilen Ali Eren Yalçın, son dönemdeki formuyla dikkat çekiyor. Teknik Direktör Ali Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte kalede göreve almaya başlayan 24 yaşındaki genç kaleci, Ertuğrul Bağ'ın da takımdan ayrılmasıyla teknik ekibin tek alternatifi olarak ilk 11'de görev almaya devam ediyor.

PERFORMANSI ZİRVE YAPTI

Bu sezon 1'i Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 15 resmi maçta görev alan Ali Eren Yalçın, özellikle ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda yaptığı başarılı kurtarışlarla bir çok maça damga vurdu. Yeşil siyahlı ekibin Sebat Gençlikspor maçına kadar yakaladığı 5 maçlık yenilmezlik serisinde de başrol oynayan Ali Eren, 4-1'lik Kırıkkale FK zaferinde de takımını skorda tutarak 3 puanın alınmasına büyük katkı sağladı.