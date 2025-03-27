Altay lidere teslim

2. Lig Beyaz Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay, lider Sarıyer ile deplasmanda oynadığı mücadeleden farklı yenilgi ile ayrıldı: 4-1. Ligde son 3 maçtır puan yüzü göremeyen siyah-beyazlılar bu mağlubiyetle birlikte kötü gidişatını sürdürdü. İzmir ekibi ilk 5 dakikada 2-0 geriye düştü. Henüz 1. dakikada Mertan Öztürk'ün golüne engel olamayan Altay, 5. dakikada ise Hakan Yavuz'un golüyle büyük bir şok yaşadı. İlk yarının bitimine 5 dakika kala bu kez sahneye Eren Aydın çıktı ve skoru 3-0'a getirdi. İlk yarı 3-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona ererken 61. dakikada Altay'dan Onur Efe farkı yeniden 2'ye düşüren golü attı. Ancak siyah-beyazlıların eşitlik çabaları sonuç vermedi. 86. dakikada 3. golü kaydeden Eren Aydın bir kez daha topu filelerle buluşturdu ve skor 4-1'e getirdi. Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca İzmir temsilcisi sahadan 4-1'lik yenilgi ile ayrıldı ve 18 puanda kaldı. İki takım arasında İzmir'de oynanan mücadelede de 5-1'lik skorla gülen taraf yine Sarıyer olmuştu.