Süper Lig'de peş peşe yaşadığı puan kayıpları nedeniyle Avrupa hedefinden uzaklaşan Göztepe'nin imha planı belli oldu. Yarın Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak İzmir ekibinde teknik direktör Stanimir Stoilov'un oyuncularıyla birebir toplantılar yaparak maça odaklanmalarını istediği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının takıma yaklaşık 2 haftadır 'Önce durdur, sonra vur' stratejisini çalıştırdığı öğrenildi. Son 7 maçından 4 mağlubiyet, 2 beraberlik alan Göz-Göz'ün 3 puana odaklandığı gelen bilgiler arasında. Sarı-kırmızılı ekipte 16 puan kayıp yaşanması hayal kırıklığı yaşatırken, oyuncuların psikolojisinin bozulduğu ancak Stoilov'un oyunculara motivasyon ve özgüven aşılaması yaptığı belirtildi.

KAYIPLAR PSİKOLOJİYİ BOZDU

Önümüzdeki 5 haftalık periyotta Trabzonspor'un ardından evinde Gaziantep FK, Beşiktaş ve Başakşehir ile karşılaşacak Göztepe, sadece bir kez Konya deplasmanına gidecek. Bu 5 maçlık serüven ile ya Avrupa hedefine yaklaşacak ya da uzaklaşacak Göz-Göz'de yönetimin oyunculara güvendiği ve sezonu hedeflenen noktaya bitireceklerine inancın tam olduğu öğrenildi. Göztepe'de Trabzonspor maçı öncesi büyük bir kenetlenme yaşanırken, karşılaşma öncesi kaptan sol bek İsmail Köybaşı, stoper-orta saha Novatus Miroshi ve kart cezalısı Lasse Neilsen ile Koray Günter'in eksikliği nedeniyle eli iyice daraldı.

SİSTEMİ DEĞİŞTİRMEYECEK

Başarılı teknik adam Stoilov'un 3-5-2 sistemini değiştirmeyi planlamadığı belirtilirken, Sağ bek Ogün Bayrak'ı sol kanatta değerlendirme ihtimali bulunan deneyimli çalıştırıcının orta sahada Miroshi yerine ise Doğan Erdoğan'ı, sağ kanatta ise Nazım Sangare'yi oynatabileceği kaydedildi.