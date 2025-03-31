Altaylı Halil’in idolü Arda Güler

İzmir'de Altay U13 takımında forma giyen Halil Tuncay'ın hedefleri oldukça büyük. Siyah-beyazlılarda 9 numaralı formayı sırtına geçiren ve forvet oynayan 13 yaşındaki Halil Tuncay, İspanya'da ülkemizi en iyi şekilde temsil eden Real Madrid'in starı Arda Güler'i örnek aldığını belirtti. Genç yıldız adayı hedefinin Arda Güler gibi yurt dışında üst düzey takımlarda oynamak olduğunu söyledi. Seferinde Müşerref Hepkon Ortaokulu 7. Sınıf öğrencisi olan minik star Halil Tuncay eğitimine de çok önem verdiğini ve eğitim ve sporu aynı anda devam ettirmenin önemini bildiğini söyledi. İngilizce eğitimine de önem veren Halil Tuncay idman ve eğitiminden arta kalan zamanlarda da Türkiye'de be dünyada Ronaldo gibi futbolcuların maçlarını izlediğini söyledi. Babası Mustafa Tuncay'ın emeğinin çok olduğu her antrenmana Seferihisar'dan babasının götürüp getirdiğini söyledi.