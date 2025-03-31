Trabzon’da hüsran

Trendyol Süper Lig'de haftayı Göztepe beraberliği ile kapatan Trabzonspor, bu sezon 4 çalıştırıcı yönetiminde çıktığı karşılaşmalarda arzu ettiği sonuçları alamayarak bir türlü istikrar yakalayamadı. Sezonun başından bu yana sırasıyla Abdullah Avcı, İhsan Derelioğlu ve Şenol Güneş ile yola devam eden yönetim, en son takımın başına Fatih Tekke'yi getirmişti. Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'da RAMS Başakşehir'i 3-0 yenmesine karşın sahasında Göztepe ile 1-1 berabere kalarak 2 maçta 4 puan elde etti.

Trabzonspor, 27 maçta topladığı 36 puanla 1,33 puan ortalamasında kalarak taraftarına hayal kırıklığı yaşattı. Trabzonspor, Süper Lig'de 27. maçlar itibarıyla son 9 sezonun en kötü dönemini yaşıyor. Karadeniz ekibi, 2015-2016'da da bu sezon olduğu gibi 36 puan toplayarak son yılların en kötü derecesini elde etmişti.

BORDO-MAVİLİLER BU KEZ EVİNDE KAYIP

İç saha maçlarında daha başarılı bir performans gösteren Trabzonspor, Göztepe karşısında 4'üncü beraberliğini yaşadı. Trabzon, sahasında oynadığı 14 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 28 puan topladı. Karadeniz ekibi 13 deplasman maçında ise 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik performans sergiledi. Dış sahada sadece 8 puan toplayan Trabzon, ligin en kötü ekipleri arasında yer alıyor. Trabzon basını Göztepe beraberliğini, "Fırtına tat vermedi", "Buruk bayram", "Bu futbol ile maç mı kazanılır?" manşetleri ile verdi.