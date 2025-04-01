Göztepe gözünü Avrupa'ya dikti

Trendyol Süper Lig'de yaşadığı puan kayıpları nedeniyle yara alan Göztepe'de, sezon başında hedeflenen Avrupa kupalarına katılma amacı için yeni formüller konuşulmaya başlandı. Hafta sonu Trabzonspor ile berabere kalarak galibiyet özlemini 8 maça çıkaran İzmir temsilcisinin, son olarak 4. sıradaki direkt rakibi Beşiktaş'ın puanını 47'ye çıkarmasıyla Avrupa hedefi için farklı alternatifler değerlendirilmeye başlandı. Trabzon'dan 1 puan kopararak puanını 38 yapan Göz-Göz'ün, 4. sıradaki Beşiktaş ile puan farkı 9'a yükselince İzmir temsilcisi gözünü Türkiye Kupası'na çevirdi.

İKİ FARKLI ALTERNATİF VAR

Avrupa kupalarına gitmek için 2 farklı alternatif değerlendiren Göztepe, ilk olarak Türkiye Kupası'nı kazanarak hedefine ulaşmak istiyor. Eğer bu formül gerçekleşmez ve Göztepe ligi 5. sırada tamamlarsa, yine ilk 4 takımdan birinin Türkiye Kupası'nda şampiyon olması durumunda Göz- Göz, 5. sıradan Konferans Ligi'ne gitme şansı elde ediyor.