ATV’de derbi ateşi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün heyecan fırtınası esecek, ATV'den ekranlara gelecek mücadelede Fenerbahçe ve G.Saray yarı finale yükselme mücadelesi verecek. Ülker Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak dev randevuda hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmanın normal süresi berabere sonuçlanırsa uzatmaya gidilecek. Orada da eşitlik bozulmazsa penaltı atışları ile tur atlayan takım belli olacak.

F.BAHÇE: 149 G.SARAY: 129

İki takım bugünkü derbiyle birlikte tarihte 403. kez karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, geride kalan 402 maçtan 149'unu kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 129 kez (biri hükmen) galip geldi. 124 maçta taraflar eşitliği bozamadı. Kupada B Grubu'nda Kasımpaşa, Erzurumspor FK ve Gaziantep FK ile mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 maçta 3 galibiyet elde etti ve grubu lider tamamladı. Sarı-kırmızılılar ise C Grubu'nda Başakşehir, Konya ve Boluspor ile karşılaşırken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Aslan, grubunu ikinci sırada tamamladı.

TAKTİK SAVAŞINI KİM KAZANACAK?

Çeyrek final randevusu öncesi günlerdir plan yapan iki teknik adamdan hangisinin güleceği merak konusu oldu. F.Bahçe cephesinde Jose Mourinho'nun Anderson Talisca kararı merakla beklenirken, sakatlığı geçen Fred'in 11'de sahaya çıkması bekleniyor. G.Saray'da ise Mario Lemina ve Dries Mertens'in başlangıç kadrosunda yer alması Gabriel Sara ve Alvaro Morata'nın kulübeye çekilmesi sürpriz sayılmayacak. İki takım arasındaki derbilerde ilk golü atan taraf kolay kolay kaybetmiyor. ekabette 30 yılı kapsayan son 64 Süper Lig, 11 Türkiye Kupası, 4 TFF Süper Kupa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, maçında ilk golü atan takım sadece 6 kez mağlup oldu. Söz konusu dönemde Galatasaray, ilk golü attığı 23 müsabakadan galibiyetle ayrıldı. Fenerbahçe ise golsüz eşitliği bozduğu 26 karşılaşmayı kazandıracak.

FATURASI AĞIR OLUYOR

Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda yaptığı 37 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Bu süreçte yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 4 milyon 608 bin, sarı-lacivertlilere ise 7 milyon 558 bin 750 lira para cezası verdi. İki takım arasında oynanan son derbi müsabakasının ardından teknik direktörler men cezası aldı. TFF Tahkim Kurulu, karşılaşmada yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 2, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men cezası uyguladı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

İki takım arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.

ÖZBEK, ALİ KOÇ'UN ÖNÜNDE

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 6, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmen kazanılan karşılaşmada olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.