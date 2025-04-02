Fenerbahçe- Galatasaray derbisine saatler kaldı!

FATURASI AĞIR OLUYOR Fenerbahçe ile Galatasaray'ın son 15 sezonda yaptığı 37 derbide ortaya çıkan "fatura" iki kulüp için de ağır oldu. Bu süreçte yaşanan olaylardan dolayı sarı-kırmızılı kulübe 4 milyon 608 bin, sarı-lacivertlilere ise 7 milyon 558 bin 750 lira para cezası verdi. İki takım arasında oynanan son derbi müsabakasının ardından teknik direktörler men cezası aldı. TFF Tahkim Kurulu, karşılaşmada yaşanan olaylar sebebiyle Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 2, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a ise 1 maç men cezası uyguladı.

KARTLAR HAVADA UÇUŞUYOR

İki takım arasındaki derbilerde son dönemde gösterilen kartların çokluğu dikkati çekiyor. İki takımın 52'si Süper Lig, 7'si Türkiye Kupası, 4'ü TFF Süper Kupa ve biri de Dostluk Kupası olmak üzere son 64 randevusunda hakemler, 46 kırmızı, 386 sarı kart gösterdi. Rekabetteki son 64 maçta sarı-lacivertli futbolcular 25, sarı-kırmızılı oyuncular da 21 kırmızı kartla cezalandırıldı.



ÖZBEK, ALİ KOÇ'UN ÖNÜNDE

Ali Koç ve Dursun Özbek'in aynı anda görevde olduğu bölümde ise Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu süreçte Süper Lig'de 6, Süper Kupa'da ise 1 kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisi oynandı. Lig maçlarında sarı-kırmızılılar 3, sarı-lacivertliler ise 1 kez kazandı. 2 mücadelede eşitlik bozulmadı. Süper Kupa'daki tek derbiye ise Fenerbahçe, 19 yaş altı takımı ile çıktı ve ilk dakikada 1-0 geri düşmesinin ardından sahadan çekildi. Maç, 3-0 Galatasaray'ın lehine tescil edildi. Bu dönemde sarı-kırmızılı ekibin 2'si hükmen kazanılan karşılaşmada olmak üzere toplam 12 golüne, sarı-lacivertliler 2 golle karşılık verebildi.