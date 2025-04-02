Tesis sorunu yüzünden halı serip çalışıyorlar

İskoçya'nın Aberdeen kentinde 20-25 Nisan'da yapılacak Dünya Salon Çim Topu Şampiyonası'na katılacak Özkan ve eşi Rahşan Akar, boşluk buldukça voleybol salonuna serdikleri halıda organizasyona hazırlanıyor. Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu İzmir temsilcisi Özkan Akar, 2011'de televizyonda bir spor programı izlerken öğrendiği çim topuna ilgi duydu ve federasyon bünyesinde bu branşın açılmasını sağladı. Kendi imkanlarıyla yurt dışından halı ve toplar getirten Akar, branşı Türkiye ile tanıştırdı. Milli sporcu Akar, tesadüfen öğrendiği sporda birçok kez Türkiye şampiyonu oldu, Avrupa ve dünya şampiyonalarında beşincilikler elde etti. Sadece halı ve uygun çim üzerinde oynanabilen sporun antrenmanını, salon olmadığı için her zaman yapamayan Akar ve eşi, yılda birkaç kez voleybol salonuna serdikleri halı üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.