Denizlispor toz duman

DENİZLİSPOR'DA sular bir türlü durulmuyor. Daha önce kulübe destek olunmadığı için açlık grevi yapan başkan Erhan Ergil'in yönetime talip olan Yasin Özpek ile arası açılırken önceki gece flaş gelişmeler yaşandı. Ergil'in, Özpek'in eski yönetimle birlikte hareket ettiği gerekçesiyle 'Kandırıldık ve kullanıldım' diyerek istifa ettiği bildirilirken, Özpek de başkanlık için geri çekildi. Kararından vazgeçip 1 saat sonra tekrar istifa ettiği öne sürülen Ergil, daha önce de kriz yaşadığı kaptan Gökhan Süzen'e ve Özpek'e sert çıktı. Ergil, Özpek'in eski başkan Yıldırım'la görüşmesine ve tesislerde kendisi yerine teknik heyet ve takımla temas kurmasına tepki gösterirken, Gökhan Süzen'i kendisine karşı kasıtlı hareket etmekle suçladı. Özpek ise "Denizlispor'da ilk defa arka planda birilerinin yönlendirmesiyle hareket eden şovmen birini gördüm. Bize parayı ödettirip kongrede başka oyunlarla karşılaşacaktık" ifadeleri dikkat çekti.