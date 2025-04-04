Altay’ın tadı yok

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içinde Altay, kümede kalma mücadelesindeki rakiplerinden Kepezspor'un haftayı 3 puanla kapatmasıyla sarsıldı. Grupta 18 puanı bulunan 17'nci sıradaki İzmir ekibinin, 20 puanda kalan 16'ncı basamaktaki Karaköprü Bld ile birlikte en ciddi rakibi olan 15'inci Kepez deplasmanda Isparta'yı yenerek 28 puana ulaştı. Bir maç eksiği bulunan ve hafta sonu Afyon'un ligden çekilmesi nedeniyle 3 puanı cebine koyacak olan Altay'ın kümede kalma barajıyla arasındaki puan farkı bitime 5 maç kala 10'a yükseldi. Siyahbeyazlılar, kalan periyotta maksimum puan toplayıp rakiplerinin takılmasını bekleyecek. Altay aksi durumda üst üste ikinci kez küme düşerek 8 sene sonra 3'üncü Lig'e dönecek.