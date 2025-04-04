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İzmir’de voleybol şöleni

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

İzmir’de voleybol şöleni

Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali bugün İzmir'de başlayacak. İzmirliler, filede Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güçlü takımlarını kupa mücadelesinde izleme imkanı bulacak. Halkapınar Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları, 18.30'da ise Eczacıbaşı Dynavit -Vakıf- Bank maçları oynanacak.

İzmir’de voleybol şöleni

Yarı final bilet fiyatları 500, 750 ve 1000 TL'den satışa sunuldu. Biletleri tükenen final karşılaşması ise cumartesi günü aynı salonda 16.00'da başlayacak. Karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

İzmir’de voleybol şöleni

ŞAMPİYON CEV KUPASI'NA

Kupa Voley'de şampiyon olacak takım önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

İzmir’de voleybol şöleni

Kupa Voley'de VakıfBank ve Eczacıbaşı 9'ar kez kupaya uzanırken, Fenerbahçe kupayı 4 kez müzesine götürdü. Türk Hava Yolları'nın ise şampiyonluğu bulunmuyor.

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