İzmir’de voleybol şöleni

Kadınlar Kupa Voley Dörtlü Finali bugün İzmir'de başlayacak. İzmirliler, filede Türkiye'nin ve Avrupa'nın en güçlü takımlarını kupa mücadelesinde izleme imkanı bulacak. Halkapınar Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyonun ilk gününde saat 15.00'te Fenerbahçe Medicana-Türk Hava Yolları, 18.30'da ise Eczacıbaşı Dynavit -Vakıf- Bank maçları oynanacak.

Yarı final bilet fiyatları 500, 750 ve 1000 TL'den satışa sunuldu. Biletleri tükenen final karşılaşması ise cumartesi günü aynı salonda 16.00'da başlayacak. Karşılaşmalar TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

ŞAMPİYON CEV KUPASI'NA

Kupa Voley'de şampiyon olacak takım önümüzdeki sezon ülkemizi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Kupa Voley'de VakıfBank ve Eczacıbaşı 9'ar kez kupaya uzanırken, Fenerbahçe kupayı 4 kez müzesine götürdü. Türk Hava Yolları'nın ise şampiyonluğu bulunmuyor.