‘Lige odaklanmalıyız’

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk kez çeyrek final oynayan Bodrum Futbol Kulübü Trabzonspor karşısında yarı finali uzatmada kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor. Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais, "Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik sonuç bizim adımıza olabilirdi ve belki yarı finale çıkan taraf biz olabilirdik" dedi. Karşılaşmada yaptıkları basit hataların sonucu belirlediğini vurgulayan Morais, "Bazı keskin anlarda daha iyi reaksiyon verebilseydik bugün sonuç bizim adımıza olabilirdi ve belki yarı finale çıkan taraf biz olabilirdik. Şimdi artık yapmamız gereken lige odaklanmamız. Önümüzde zorlu maçlar var. Bu maçlara hazırlanıp iyi sonuçlar almaya çalışacağız" ifadelerini kullandı. Yeşilbeyazlı ekip pazar günü Alanyaspor ile deplasmanda kritik bir randevuya çıkacak. Saat 13.30'da Gain Park'ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.