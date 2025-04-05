Beşiktaş kolları sıvadı

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde sahasında Göztepe'ye 3-1 mağlup olarak havlu atan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Bu sezonu kupasız kapatması kesinleşen siyah-beyazlıların ilk hedefinin hücuma takviye olduğu öğrenilirken rota Almanya'ya çevrildi. Kara Kartal'ın öncelikli olarak Bundesliga temsilcilerinden Borussia Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için girişimde bulunacağı öğrenildi. Foot Mercato'da yer alan habere göre, siyah-beyazlıların bu transferdeki rakibi ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace. Londra ekibinin santrforu Jean Philippe Mateta'nın ayrılması durumunda Plea'nın transferi için devreye girebileceği yazıldı. Güncel piyasa değeri 6 milyon Euro olan Alassane Plea'nın Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

18 GOLE KATKI SAĞLADI

32 yaşındaki isim Alman ekibiyle bu sezon 26 karşılaşmayaçıkarken 11 gol 7 asistlik performans gösterdi ve başarılı grafiği ile birçok takımın dikkatini çekti.