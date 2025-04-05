Manisa FK kritik virajda

Trendyol 1'inci Lig'de son olarak deplasmanda zirve yarışındaki Erzurumspor FK'ya 1-0 kaybedip bitime 7 maç kala 37 puanla düşme potasından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü, 32'nci hafta müsabakasında bugün evinde Ankara Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçta Erdem Mertoğlu düdük çalacak.

FİKSTÜRÜ ÇOK ZORLU

Teknik Direktör Taner Taşkın, sahaya mutlak galibiyet için çıkacaklarını belirterek, "Bizim adımıza her karşılaşma final. Sahamızda kayıp yaşamak istemiyoruz. Kazanıp düşme potasından kurtulmayı hedefliyoruz. Bütün Manisa'yı desteğe bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlıları önümüzdeki haftalarda zorlu bir fikstür bekliyor. Keçiörengücü maçının ardından salı günü de Amed Sportif'i ağırlayacak olan Manisa FK, ardından önümüzdeki hafta sonu Play-Off yarışındaki ekiplerden Çorum FK'ya konuk olacak.

İKİ OYUNCU KART CEZALISI

Ev sahibi Manisa FK'da kritik Keçiörengücü maçı öncesi iki eksik bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Erzurum FK maçında kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen orta saha oyuncusu Mamadou Cissokho ile sarı kart cezalısı savunma oyuncusu Bartu Göçmen forma giyemeyecek.