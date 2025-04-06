G.Saray’da rota Bekir

Galatasaray forvet takviyesi için Sivasspor'dan Bekir Turaç Böke'yi yakın takibe aldı. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın da yakından takip ettiği 25 yaşındaki hücumcu, transfer görüşmelerinin olumlu geçmesiyle birlikte gelecek yaz Galatasaray'a katılacak gibi görünüyor. Bu sezon Sivasspor formasıyla 25 maça çıkan ve 773 dakika sahada kalan Bekir Turaç Böke, 5 gol ile 2 asistlik katkı sağladı. Kötü bir lig yılı geçiren Sivasspor'da önemli skorlar üreten Bekir Turaç Böke, gerçek potansiyeline yakınlaşmasıyla birlikte hem Galatasaray'ın hem de Vincenzo Montella'nın radarına takıldı.