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Manisa çıkış arıyor

Son olarak Keçiörengücü’ne mağlup olarak düşme hattına çakılı kalan Manisa FK, Amed karşısında 3 puan hedefliyor.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Manisa çıkış arıyor
TRENDYOL 1. Lig'de son olarak evinde Ankara Keçiörengücü'ne 2-1 kaybedip düşme hattından çıkamayan Manisa Futbol Kulübü bugün evinde, Play-Off'a kalma mücadelesi veren Amed Sportif'le karşı karşıya gelecek. Manisa 19 Mayıs Stadı'nda Atilla Karaoğlan'ın düdük çalacağı karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Ligin ilk yarısında deplasmanda 3-2 yenildiği rakibi karşısında mutlak 3 puan parolası ile çıkacak olan Manisa FK karşılaşmada özellikle taraftarların desteğini bekliyor. Müsabakanın bilet fiyatları kapalı alt 30, misafir tribünü 39 TL olarak belirlendi. Sıralamada 37 puanla 18'inci basamakta yer alan Manisa FK'da Teknik Direktör Taner Taşkın çok kritik bir maça çıkacaklarını belirterek, "Üst üste aldığımız yenilgiler bizi çok üzdü. Bu karşılaşmadan mutlak galibiyet bekliyoruz. Rakibimizin de hedefleri var ancak biz kendi işimize odaklanıp istediğimiz skoru alacağız" dedi.
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