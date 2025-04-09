Aslan atakta

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda hedefine emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da gündem 1 numara transferi. Kulüple özdeşleşen bir isim olan Uruguaylı eldiven Muslera'nın sezon sonunda takımdan ayrılacak olması nedeniyle Aslan birçok ismi gündemine aldı. Ancak sarı-kırmızılı ekibin sürpriz bir ismi listesinin ilk sırasına yerleştirdiği iddia edildi. Galatasaray'ın geçen haftayı bay olarak geçmesi nedeniyle İtalya'ya giden teknik direktör Okan Buruk'un, Çizme'de 1 numaralı mevki için girişimlerde bulunduğu öğrenildi. Teknik patron Buruk, Milano'da Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ve George Gardi ile beraber henüz PSG ile sözleşme yenilemeyen İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma'nın menajeri Vincezo Raiola ile bir araya geldi.

YILLIK 15 MİLYON EURO

İtalyan file bekçisinin Galatasaray'a gelme ihtimali masaya yatırılırken, yüksek maliyeti kurmayların canını sıktı. Başarılı eldivenin yıllık 15 milyon Euro'luk maaş beklentisi Aslan'a fazla gelse de Donnaruma için şartların zorlanması kararı alındı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar elde etmek isteyen sarı-kırmızılı yönetim, 26 yaşındaki eldivenle anlaşma sağlayıp kaleyi sağlama almayı planlıyor. Futbolcunun bonservis engeli olmaması da sarı-kırmızılı kurmayların elini güçlendiriyor.

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İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma, kariyerinde kurtardığı penaltılarla dikkat çekiyor. 26 yaşındaki kaleci 58 penaltıdan, 15'ini kurtararak önemli bir başarı elde etti.

BARIŞ VE KEREM'E BİRER MAÇ CEZA GELDİ

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında kırmızı kart gören Barış Alper ile Kerem, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle birer müsabakadan men ve 58 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı. Talimat gereği cezalarını kupa maçında çekecek oyuncular, Konyaspor ile oynanacak yarı final karşılaşmasında görev alamayacak. Kurul, kulübede aynı müsabakada taraftarının neden olduğu saha olayları ve takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle toplamda 222 bin lira para cezası verdi.

'MOURİNHO YÜZÜMÜ ÇİZDİ'

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbi sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun müdahalesiyle yerde kalan Galatasaray Teknik Direktörü olayla ilgili ilk kez konuştu. Ortaya atılan spekülasyonlara yanıt veren Buruk, "Darbeyi ben aldım, bazı kesimler benim düşmeme bakıp neredeyse adama 'Helal olsun' diyecekler! O pozisyonda hiç kimse fiziki müdahaleye uğramayı beklemezdi. Kim bekler zaten! Düşerken reaksiyon hesabı yapmıyorum ki! Adam tırnaklarıyla yüzümü de çizdi! Şiddetli bir hareket yaptı, canım da acıdı! Orada farklı bir tuTum sergilesem ben de ceza alırdım. Ayakta kalsam belki de 10 maç ceza alırdım" dedi.