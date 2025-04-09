Buca’da Yasin krizi

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Vanspor FK'ya yenilerek Play-Off'a katılma şansını büyük ölçüde yitiren Bucaspor 1928'de taraftarlar kaptan Yasin Öztekin'e tepki gösterdi. Bu sezon attığı gollerle takımının hücum yükünü sırtlayan ve 2. Lig Kırmızı Grup'ta gol krallığı yarışında zirvede yer alan deneyimli futbolcu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sarı-lacivertli futbolseverleri kızdırdı. Fırtına'nın en etkin taraftar gruplarından 'BucaFanClub', Van ekibine 4-0 gibi ağır bir skorla yenildikleri karşılaşmanın hemen sonrasında ziyaret ettiği İstanbul'dan videolar yayımlayan deneyimli futbolcuyu takımda istemediklerini kaydetti.

AÇIKLAMA YAYIMLANDI

Taraftarlar yaptığı açıklamada, ağır bir yenilginin ardından paylaşım yapan Yasin Öztekin'e veryansın etti. Açıklamada, "Bu cümleler iddiası kalmayan takım için 3 gündür yolda olan Van deplasman otobüsünden yazılmıştır. Play-Off umutlarının bittiği maçta Vanspor'dan 4 gol yemişken, binlerce kilometre yolu otobüsle, çeşitli vasıtalarla giden Buca taraftarları hala yollarda iken, maçın kaybedildiğini umursamayan, İstanbul videoları paylaşan Yasin Öztekin'i bu takımda istemiyoruz. Herkes şunu bilmelidir ki bizim için en büyük isim Bucaspor'dur. Buca Arena Stadı artık Yasin için deplasmandır" ifadeleri kullanıldı.