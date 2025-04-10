Bir puan aldı bir sıra yükseldi

Trendyol 1. Lig'in 33. haftasında sahasında Amed ile 2-2 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Manisa FK, Şanlıurfa'nın yenilmesiyle sıralamada 1 sıra yükselerek 17. sıraya çıktı. Bir maçı eksik olan Ankaragücü ile puanını eşitleyen ve averajla 17. sırada bulunan Manisa FK ligde kalmak için umutlarını diri tutmaya devam ediyor. Bu sezon 4 takımın düşeceği ligde 20. sıradaki Y.Malatya'nın düşmesi kesinleşirken, 19. sırada yer alan Adanaspor'un 27, 18. sıradaki Şanlıurfa'nın 37 puanı bulunuyor. Küme düşme hattının 1 basamak üstünde averajla 16. sırada bulunan Ankaragücü 38 puanda kalırken, Sakarya ve Pendik'in 42'şer puanı var.