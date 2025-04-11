Fethiyespor’da yüzler gülüyor

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Fethiyespor, geçtiğimiz hafta kendi evinde Antalya Kepez Spor'u 1-0 yenerek puanını 40'a yükseltip, 9. sıradaki yerini korudu. Karşılaşmada genç oyuncularına da şans veren Teknik Direktör Selahaddin Dinçel, "Geçtiğimiz hafta sonu iç sahada Antalya Kepez takımıyla oynadık ve müsabakayı 1-0 kazandık. Yaş ortalamasını düşürüp takımı belli bir şekle getirmek, birlikte oyunu geliştirmek ve bir sonraki sezona takımımızı hazırlamak istiyoruz. Bu süreçte genç oyuncularımıza daha fazla süre veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi. Maç içinde yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonuna da değinen Dinçel, "Pozisyon bize çok uzaktı. O an net bir şey göremedim ama maçtan sonra izlediğimde yüzde 100 penaltı olduğunu düşünüyorum. Hakem çok yakındı ama devam ettirdi. Olabilir, saygı duyuyorum" İfadelerinde bulundu.