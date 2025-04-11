Trabzon’da sol kanada Javi Puado

Süper Lig'de pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rize maçına gözünü çeviren Trabzon için bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. İspanya basınına yansıyan haberlerde Karadeniz ekibinin, La Liga temsilcisi Espanyol'un kaptanı Javi Puado için teklif sunduğu ifade edildi.

Yaşadığı sakatlıklar ve ilerleyen yaşı nedeniyle Nwakaeme'yi kadroda düşünmeyen teknik direktör Fatih Tekke'nin de Puado ismine yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Esas mevkisi sol kanat olan 26 yaşındaki oyuncu, hücumda sağ kanat ve on numara pozisyonlarında da görev alabiliyor. Piyasa değeri 8 milyon euro olan Puado için Sevilla, Girona ve Atletico Madrid gibi kulüplerin de devrede olduğu biliniyor.